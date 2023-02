Il faudra attendre le 27 mars pour savoir qui prendra la tête du parti indépendantiste écossais, et le poste de Premier ministre du pays, après la démission choc de Nicola Sturgeon mi-février. Trois candidats se sont déclarés avant la date limite, ce vendredi, et seront départagés par un vote des quelque 104.000 membres du parti national écossais.

Humza Yousaf, Kate Forbes et Ash Regan ont tous promis de reprendre le flambeau de la lutte pour l’indépendance, menée par Nicola Sturgeon malgré le refus persistant de Londres d’organiser un nouveau référendum après le Brexit. Petite présentation des candidats.

Humza Yousaf, le poids lourd progressiste du parti

L’actuel ministre de la Santé Humza Yousaf est celui qui a engrangé le plus de soutiens des députés SNP. A 37 ans, Humza Yousaf est le premier ministre de haut rang du gouvernement écossais à ne pas être blanc et le premier à être de confession musulmane. Quand il est devenu député, il a prêté serment en anglais et urdu. Il a été responsable de plusieurs portefeuilles au sein du gouvernement, dont les transports et la justice.

En plus du combat pour l’indépendance, il a promis de continuer la politique sociale progressiste de Nicola Sturgeon, notamment concernant le mariage de couples de même sexe, l’interdiction des thérapies de conversion et la simplification de la reconnaissance des changements de genre, à laquelle s’oppose Londres.

Kate Forbes, l’étoile montante conservatrice

Agée de 32 ans, la ministre écossaise des Finances Kate Forbes est arrivée en 2020 au gouvernement. Impressionnant ses pairs sur sa maîtrise de la langue gaélique et sa volonté de la défendre, elle est perçue comme l’étoile montante du parti. Mais sa réputation est ternie depuis plusieurs jours par ses prises de position très conservatrices, qui lui ont valu le retrait du soutien de plusieurs élus au Parlement local de Holyrood.









Membre de l’Église libre d’Ecosse, minorité issue de l’Église presbytérienne, elle a déclaré que si elle avait été membre du parlement écossais en 2014 elle aurait voté contre le mariage entre personnes de même sexe et n’aurait pas davantage voté en décembre dernier le projet de loi sur les transitions de genre. Elle a aussi déclaré que selon sa foi, avoir des enfants hors mariage était « mal ».

Ash Regan, l’indépendante

Ash Regan, 48 ans, avait fait les gros titres en démissionnant du gouvernement par refus du projet de loi controversé sur les transitions de genre. Lorsqu’elle a annoncé sa candidature, elle a affirmé qu’elle pensait être la bonne personne pour « retrouver l’unité, tirer un trait sur certaines choses et aller de l’avant ». Sur Twitter, elle a proposé la tenue d’une conférence sur l’indépendance pour « créer une nouvelle vision d’une Ecosse indépendante ».

Les Ecossais indécis

Malgré la polémique sur ses déclarations récentes, Kate Forbes reste la mieux placée selon un sondage publié ce vendredi, dans lequel elle engrange 28 % de soutien parmi 1.001 Ecossais sondés ayant voté SNP en 2021. 20 % lui préfèrent Humza Yousaf, Ash Regan obtient 7 % des soutiens. Mais la course reste très ouverte, 31 % des sondés n’ayant pas arrêté leur position. Selon ce sondage, 65 % pensent que la priorité immédiate du nouveau Premier ministre écossais devra être la crise du coût de la vie et les services de santé (58 %) loin devant l’indépendance (30 %), même si 61 % des sondés souhaitent un référendum d’autodétermination dans les deux ans.