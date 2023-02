Trois hommes suspectés d’une tentative de meurtre sur un policier ont été arrêtés par la police nord-irlandaise jeudi. Les soupçons se portent vers des « républicains dissidents violents ». Grièvement blessé, le policier expérimenté, membre depuis 26 ans des forces de l’ordre, « se bat pour sa vie » et a été opéré, a expliqué devant la presse Simon Byrne, de la police nord-irlandaise. Son état est jugé « critique mais stable ».

John Caldwell s’est fait tirer dessus par deux hommes à plusieurs reprises alors qu’il se trouvait dans un complexe sportif dans la ville d’Omagh, dans le centre de la province britannique, lors d’un entraînement de football avec des enfants, dont son fils. Unanimement condamnée, cette attaque survient à un mois et demi des 25 ans de l’accord de paix qui a mis fin au conflit nord-irlandais.

Aucune revendication pour l’attaque

Si l’enquête n’écarte aucune piste, elle se concentre sur celle de « républicains dissidents violents », hostiles à l’appartenance au Royaume-Uni, et en particulier sur la nouvelle IRA, selon la police. « Il est tragique et triste que certains essaient toujours de nous ramener vers le passé », a déclaré le commissaire Simon Byrne, annonçant l’arrestation de trois hommes de 38, 45 et 47 ans « en lien avec la tentative de meurtre de John ». L’attaque n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune revendication.









La nouvelle IRA, groupe républicain dissident de l’Armée républicaine irlandaise, a reconnu sa responsabilité dans deux attaques ces dernières années. En avril 2021, une bombe avait été posée sous la voiture d’une policière devant son domicile. Le groupe avait également reconnu être responsable de la mort de Lyra McKee, journaliste tuée en avril 2019 alors qu’elle couvrait des affrontements dans la ville de Londonderry.