L’alerte est au maximum pour les pays africains bordant l’océan Indien. Le cyclone tropical Freddy se dirigeait mercredi soir vers le Mozambique, après avoir perdu en puissance mais provoqué cinq morts à Madagascar.

Plus de 16.600 Malgaches ont au total été affectés, avec quelque 4.500 maisons inondées ou endommagées, a indiqué le Bureau national de gestion des risques (BNGRC). Des milliers de personnes avaient été placées préventivement dans des hébergements d’urgence. L’étendue complète des dégâts est en cours d’évaluation.

Freddy attendu vendredi au Mozambique

Météo-France a indiqué que Freddy s’était affaibli en traversant Madagascar et que la vitesse moyenne du vent était tombée à 55 km/h. Mais l’agence a prévenu que le cyclone allait continuer à progresser vers le continent africain et qu’il pourrait reprendre de la vigueur dans les eaux chaudes du canal du Mozambique.

Il devrait toucher terre vendredi dans des régions situées entre le centre et le sud du Mozambique, à plus de 500 km au nord de la capitale Maputo, et pourrait potentiellement atteindre le Zimbabwe. Le gouvernement du Mozambique a décrété l’alerte rouge et mis les services de secours en alerte.

Considéré comme un « supercyclone » par les prévisionnistes, avec des vents extrêmes à 220 km/h en moyenne et des rafales allant jusqu’à 320 km/h, il n’a toutefois pas eu d’effet dévastateur ni à la Réunion, ni à Maurice où il n’a pas touché terre. Le cyclone, né début février à la pointe de Bali et qui a traversé tout l’océan Indien est arrivé mardi soir affaibli à Madagascar avec des vents redescendus à 130 km/h en moyenne.