Cinq ans après #MeToo, Harvey Weinstein de retour au tribunal. Reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle sur une actrice italienne par un jury de Los Angeles en décembre 2022, le producteur déchu devrait, à moins que la juge ne lui accorde un nouveau procès, être fixé sur sa peine ce jeudi. Mais il aura quoi qu’il arrive la possibilité de faire appel en Californie, tout comme à New York, où une haute cour a accepté son recours après sa condamnation à vingt-trois ans de prison par un tribunal de Manhattan en 2020.

A Los Angeles, Weinstein risque jusqu’à dix-huit ans de prison

A Los Angeles, le jury a eu énormément de mal à s’accorder sur un verdict. Après deux semaines de délibérations, en décembre dernier, les 12 jurés ont reconnu Harvey Weinstein coupable d’un viol et de deux agressions sexuelles sur une seule femme, « Jane Doe 1 », une actrice italienne d’origine russe. Weinstein a, en revanche, été acquitté de l’agression d’une masseuse, et le jury n’a pas réussi à se mettre d’accord à l’unanimité dans le cas de deux autres accusatrices, dont la première dame de Californie, Jennifer Siebel-Newsom.

Le jury n’ayant pas retenu de circonstance aggravante, Harvey Weinstein risque un maximum de dix-huit ans de prison. Mais avant de rendre sa décision, la juge Lisa Lench doit entendre les arguments des avocats du producteur, qui réclament un nouveau procès. La magistrate leur avait interdit, lors de la phase préliminaire, de présenter au jury les messages échangés sur Facebook par l’actrice avec un producteur italien avec qui elle aurait eu une relation sexuelle. Selon les avocats, l’accusatrice a menti à la barre, en parlant d’une relation purement platonique, et ils veulent pouvoir attaquer sa crédibilité lors d’un nouveau procès.

Si la juge refuse, elle annoncera la peine d’Harvey Weinstein dans la foulée. Elle devra également décider si l’ex-producteur doit la purger en parallèle de sa condamnation new-yorkaise, ou, plus vraisemblablement, consécutivement, avec des durées d’emprisonnement qui s’additionneraient. Ses avocats pourront ensuite faire appel devant une cour californienne.









Un appel en cours à New York

Harvey Weinstein avait été condamné à vingt-trois ans de prison à Manhattan en mars 2020 pour deux charges de viol et d’agression sexuelle sur deux femmes. Il a commencé à purger sa peine avant d’être transféré pour son procès en Californie.

Mais après un premier échec en appel, ses avocats ont obtenu gain de cause devant l’équivalent de la Cour suprême de l’Etat de New York, qui a accepté de se pencher sur son procès, où des accusatrices pour des faits prescrits avaient été autorisées à témoigner. Selon la défense de Weinstein, le juge James Burke avait « succombé à la pression » du mouvement #MeToo, et un nouveau procès est justifié. Les procureurs ont jusqu’au 1er mars pour présenter leurs arguments.

Des poursuites au civil et au Royaume-Uni

Accusé par plus de 70 femmes d’agressions sexuelles ou de harcèlement, Harvey Weinstein a conclu un accord au civil pour mettre fin aux poursuites d’une quarantaine d’entre elles contre le versement de 18 millions de dollars – après la liquidation de sa société de production, The Weinstein Company. Il est toutefois encore poursuivi au civil par l’actrice italienne, qui veut obtenir une réparation financière après la reconnaissance de sa culpabilité au pénal.

Les ennuis d’Harvey Weinstein ne se limitent pas aux Etats-Unis : l’ex-producteur a également été inculpé au Royaume-Uni en juin dernier pour agression sexuelle. A 70 ans, il risque de passer le reste de ses jours derrière les barreaux.