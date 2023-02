Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Une rencontre au sommet, alors que Pékin s’apprête à dévoiler un plan de paix pour l’Ukraine. Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, a été accueilli mercredi à Moscou par Vladimir Poutine.

« Les relations internationales sont compliquées aujourd’hui (…) Dans ce contexte, la coopération (…) entre la Chine et la Russie a une grande importance pour la stabilisation de la situation internationale », a jugé le chef du Kremlin.

Le chef de la diplomatie chinoise a profité de sa visite pour exposer la vision de son pays « pour le règlement politique » du conflit. « Les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leurs approches pour son règlement politique », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, en indiquant « qu’un plan de paix » séparé n’a pas été évoqué.

La phrase du jour

Aujourd’hui, la hiérarchie (militaire) m’a dit que des combats étaient en cours au sein de nos terres historiques pour notre peuple »

Tels sont les mots prononcés mercredi par Vladimir Poutine. Lors d’un concert patriotique au stade Loujniki à Moscou, le chef d’Etat a salué les militaires russes en Ukraine qui « se battent avec héroïsme, courage et valeur ».

Le président a aussi affirmé que tous ceux qui soutenaient l’armée russe étaient « eux aussi des défenseurs de la patrie, d’une certaine façon ». Il s’agit « des travailleurs médicaux, des employés du secteur de la défense, des transports (…) Vous tous, qui êtes venus aujourd’hui soutenir nos combattants », a lancé Vladimir Poutine, à l’avant-veille du premier anniversaire de l’offensive russe en Ukraine. Après plusieurs échecs militaires, le Kremlin compare désormais la guerre chez son voisin ukrainien à l’équivalent de la « Grande guerre patriotique » contre l’Allemagne nazie.

Le chiffre du jour

12.000. Comme le nombre de journalistes ukrainiens et étrangers accrédités en un an pour couvrir le conflit, un chiffre « énorme » selon Reporters sans frontières, qui évoque un terrain facilement accessible pour des rédactions, surtout européennes ». L’accès est par contre très difficile, voire impossible, de l’autre côté du front. Les voyages de presse, organisés jusqu’à l’été par Moscou, étaient extrêmement encadrés. Depuis les revers de l’armée, les médias occidentaux ne sont plus invités à aller dans la zone de front, près des lignes russes.

La tendance

Entre Wagner et l’armée russe, la relation est toujours tendue. Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire, a appelé la population russe à faire pression sur l’armée pour fournir des munitions à ses hommes. « Si chaque Russe à son niveau, pour ne pas appeler qui que ce soit à manifester, disait simplement Donnez des obus à Wagner, ce qui est déjà en cours sur les réseaux sociaux, alors ce serait déjà important », a déclaré l’homme d’affaires. Pendant ce temps, côté ukrainien, l’Espagne a annoncé livrer des chars Léopard à Kiev, tandis que le président américain Joe Biden a réaffirmé son « soutien indéfectible » à l’Otan.