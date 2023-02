Elle fait durer le suspense. Un grand jury aux Etats-Unis enquêtant sur des interférences du camp de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020 dans l’Etat de Géorgie, a recommandé des inculpations contre plusieurs personnes, a révélé à des médias américains mardi la jurée principale, sans préciser si l’ancien président était concerné.

Elle a toutefois fortement sous-entendu que c’était le cas sur CNN, répondant à la journaliste : « Le gros nom sur lequel tout le monde m’interroge, je ne pense pas que vous serez surprise. » Ce grand jury n’avait toutefois qu’un rôle consultatif. C’est la procureure du comté de Fulton qui devra trancher.

Le grand jury s’est attaché depuis sept mois à examiner les accusations selon lesquelles Donald Trump et ses alliés ont tenté de changer les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie, Etat du sud du pays, qui a voté pour Joe Biden. La semaine dernière, un rapport partiellement caviardé indiquait qu’au moins une personne était soupçonnée d’avoir menti sous serment. Ce n’est pas Donald Trump, qui n’a pas témoigné devant le grand jury.

« Des noms que vous reconnaîtrez »

Emily Kohrs a affirmé à MSNBC : « Ce n’est pas une liste courte » pour évoquer le nombre de personnes ciblées par ces recommandations du grand jury, et les griefs qui leur sont reprochés. Mais la jurée n’a pas donné de noms. Elle a aussi dit à la chaîne que plus d’une douzaine de personnes étaient visées.

Sur cette liste, « il y a certainement des noms que vous reconnaîtriez », a-t-elle ajouté avant de préciser : « Il y a des noms également que vous ne reconnaîtriez peut-être pas ». Emily Kohrs n’a pas révélé si Donald Trump lui-même, qui a récemment annoncé sa candidature à la Maison Blanche pour 2024, faisait partie de cette liste. La jurée a en revanche affirmé au New York Times que les gens ne seraient pas « choqués » par les révélations du jury. « C’est pas sorcier », a-t-elle dit.

La procureure devra convaincre un autre grand jury

Le panel d’enquête composé de 23 jurés a reçu les dépositions de 75 témoins, dont l’un des ex-directeurs de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, ou encore le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham, et l’ex-maire de New York et ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani.

Un juge de Géorgie a autorisé la publication la semaine dernière de trois sections caviardées du rapport du grand jury, révélant que ses membres n’ont découvert aucune preuve de fraude électorale à grande échelle, sapant ainsi les affirmations de Donald Trump selon lesquelles l’élection lui a été volée.

La procureure locale Fani Willis prendra la décision finale d’inculper ou non les personnes visées par ces recommandations, et convaincre un grand jury classique de retourner des inculpations.

L’enquête avait été lancée après un appel de Donald Trump le 2 janvier 2021, dans lequel il intimait au secrétaire d’Etat Brad Raffensperger de « trouver » les 11.780 votes qui lui manquaient pour remporter cet Etat face à Joe Biden. C’est l’une des multiples enquêtes examinant les actes potentiellement pénalement répréhensibles de l’ancien président républicain et de ses proches, accusés d’avoir fomenté un plan pour rester au pouvoir malgré la défaite à la présidentielle de 2020.