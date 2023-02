On connaît les hautes eaux, qui inondent régulièrement Venise et met en péril les fondations des vieux immeubles. On connaît moins les basses eaux, telles qu’on peut les observer en ce mois de février dans la Sérénissime, offrant aux touristes le spectacle insolite de gondoles échouées sur des bancs de vase.

Il s’agit là pourtant d’un phénomène « absolument normal », explique Alvise Papa, responsable du centre de prévision des marées de Venise. « Environ 70 % des phénomènes de basse marée surviennent justement en cette période, de janvier à février ».

Basses marées et anticyclone

Basses marées et anticyclone

Les basses marées ne suffisent pas à assécher les canaux, mais cette année elles sont accompagnées d'une pression atmosphérique élevée au sein d'un anticyclone empêchant l'arrivée de perturbations. Les perturbations hivernales, accompagnées de vent et de pluie, amplifient habituellement les marées, ce qui n'est pas le cas cette année.









« Jusqu’en 2007-2008, on assistait à ce phénomène tous les ans, puis nous n’avons plus eu de basses marées comme celles enregistrées ces derniers jours », ajoute Alvise Papa.

Interrogé sur un lien éventuel entre la spectaculaire marée basse de ces derniers jours et l’épisode de sécheresse touchant une partie de l’Europe ou le réchauffement climatique, l’expert répondu par la négative. « A partir de demain (mercredi, NDLR), nous reviendrons à une situation normale », conclut-il sur un ton rassurant.