A 10h20, dimanche, le journaliste de permanence à la Maison blanche prévient les médias que rien n’est prévu à l’agenda de Joe Biden pour cette journée de repos dominical. En réalité, le président américain, l’un des hommes les plus scrutés de la planète, se trouve déjà au-dessus de l’Atlantique pour rejoindre la Pologne, puis l’Ukraine, où il a affiché son soutien à Volodymyr Zelensky, ce lundi, lors d’une visite surprise à Kiev. Un déplacement à haut risque que la Maison Blanche a réussi à garder secret jusqu’au bout.

Un départ à l’aube

Joe Biden devait initialement décoller ce lundi pour une visite en Pologne, à la veille du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes. Si les médias spéculaient sur une possible venue en Ukraine à cette occasion, la Maison Blanche a pris tout le monde de court : Joe Biden a décollé à bord d’Air Force One l’aube, dimanche, à 4h15 du matin.

A bord du Boeing 747 présidentiel : Joe Biden, son conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan, sa cheffe de cabinet ajointe, Jen O’Malley Dillon, des membres du Secret Service assurant la sécurité des présidents américains, du personnel médical et un militaire portant la « nuclear football », la valise nucléaire qui suit les présidents partout où ils vont. Et deux journalistes – au lieu des 13 habituels – tenus au secret, qui ont dû se séparer de leur téléphone en montant à bord, une mesure de sécurité habituelle pour les déplacements non-annoncés. Ils n’ont pu prévenir leur rédaction qu’à leur arrivée à Kiev.

Après ce vol transatlantique pour la Pologne, Joe Biden a rejoint Kiev par train, un voyage qui a duré une dizaine d’heures.

Moscou prévenu pour des raisons de sécurité

Jake Sullivan a précisé que Moscou avait été prévenu de la venue de Joe Biden, pour faire baisser les risques. « Nous avons bien prévenu les Russes que le président Biden voyagerait à Kiev. Nous l’avons fait quelques heures avant son départ », a déclaré Jake Sullivan, précisant qu’en « raison de la nature sensible de ces échanges », il ne souhaitait pas donner de détails « sur la manière dont ils ont répondu, ou quelle était la nature exacte de notre message ».

Washington a promis une nouvelle enveloppe de 500 millions de dollars d’armement pour l’Ukraine. « Poutine pensait que l’Ukraine était faible et l’Occident divisé. Il avait complètement tort. Un an plus tard, nous sommes là, unis avec le peuple ukrainien », a déclaré Joe Biden, qui s’est tenu aux côtés de Volodymyr Zelensky pendant que les sirènes d’alerte retentissaient à Kiev. Le président ukrainien a remercié son homologue pour une visite « historique et courageuse ».