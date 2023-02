Le bilan est bien plus lourd qu’annoncé. Au moins 51 soldats ont été tués vendredi lors d’une embuscade tendue par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan provisoire publié lundi par l’armée. « A la fin de la journée » de lundi, « ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés », indique l’armée dans un communiqué. Elle avait donné un bilan de huit soldats tués lundi matin.

A la suite de cette embuscade contre une « unité militaire entre Deou et Oursi (Province de l’Oudalan, région du Sahel) » vendredi, « les unités envoyées en renfort (…) procèdent jusqu’à présent à des opérations de ratissage », indiquait un peu plus tôt un communiqué de l’état-major de l’armée.

Contre-offensive

L’armée affirme qu’« une soixantaine de terroristes ont été tués lors de la contre-offensive aérienne qui a visé les colonnes ennemies qui tentaient de s’exfiltrer en direction de la frontière au nord », vers le Mali. « Sept véhicules armés et des dizaines de motos ont également été détruits ».

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d’Etat militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait plus de 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.