Une énième tentative pour éviter l'escalade du conflit. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à « ramener le calme » dans la région, lors de deux entretiens téléphoniques samedi.

Antony Blinken a rappelé l’attachement de Washington à une « solution à deux Etats » et son « opposition à des politiques mettant en danger la viabilité de celle-ci », a précisé son porte-parole, Ned Price. Il a également souligné la forte opposition des Etats-Unis à « des mesures unilatérales qui entraîneraient une escalade supplémentaire des tensions ».

Israël va légaliser neuf colonies

Jeudi, la Maison-Blanche s’était dite « profondément consternée » par la décision du gouvernement israélien, formé avec l’extrême droite, de légaliser neuf colonies en Cisjordanie occupée et de construire des nouveaux logements dans les colonies existantes.

Washington s’oppose toutefois à toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies visant à exiger qu’Israël mette fin aux colonies dans les territoires occupés.

La tournée de Blinken en janvier n’a pas porté ses fruits

Antony Blinken avait rencontré fin janvier le président Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée, au terme d’une intense séquence diplomatique où il s’était déjà efforcé d’appeler à une désescalade entre Israéliens et Palestiniens. Prévue de longue date, cette tournée avait pris une tournure différente à cause d’un regain de violences meurtrières israélo-palestiniennes.









Dans leur conversation téléphonique samedi, Antony Blinken et Mahmoud Abbas ont évoqué des mesures pour « améliorer la qualité de vie des Palestiniens et améliorer leur sécurité et leur liberté », selon Ned Price. Avec Benjamin Netanyahu, Antony Blinken a notamment abordé « les menaces représentées par l’Iran » et rappelé l' « engagement indéfectible » des Etats-Unis pour la sécurité d’Israël.