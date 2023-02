Dix-huit cadavres de réfugiés morts par asphyxie dans un camion ont été retrouvés vendredi en Bulgarie, un pays des Balkans confronté ces derniers mois à un afflux de clandestins. D’après les observations des enquêteurs, les migrants ont péri dix à douze heures avant que leurs corps ne soient retrouvés, les passeurs ayant alors pris la fuite. Sept personnes ont été arrêtés en Bulgarie, a annoncé samedi un responsable du ministère de l'Intérieur.

«Je peux confirmer que sept personnes ont été interpellées», a déclaré à l'AFP le responsable, au lendemain de ce drame de l'immigration, le plus meurtrier survenu en Bulgarie. Le chef du réseau de passeur figure parmi les suspects, a indiqué un autre responsable gouvernemental. Il avait été condamné précédemment à une peine de prison avec sursis de cinq mois pour trafic d'êtres humains.

Scène macabre à 20 km de Sofia

La police a été informée par un villageois de la présence de ce véhicule abandonné près du village de Lokorsko, à une vingtaine de kilomètres de Sofia, la capitale. Une fois sur les lieux, les enquêteurs ont découvert une scène macabre avec des corps éparpillés sur l’herbe autour du camion.

Selon les premiers éléments, celui-ci transportait illégalement 52 personnes cachées sous des planches de bois. « Ils sont morts par asphyxie - trop de gens étaient entassés dans un espace trop petit », a expliqué à l’AFP le procureur général adjoint Borislav Sarafov. C’est le drame de l’immigration le plus meurtrier qu’ait jamais connu la Bulgarie, a-t-il précisé.

Des réfugiés venus d’Afghanistan

A priori originaires d’Afghanistan, ils étaient entrés sur le territoire bulgare il y a quelques jours après avoir franchi « au moyen d’une échelle » la clôture érigée à la frontière avec la Turquie. Des informations contradictoires circulaient sur leur âge. Parmi les 18 personnes ayant péri, « figure un enfant âgé de six à sept ans », selon un communiqué du ministère de la Santé, mais M. Sarafov a dit que le plus jeune était un adolescent. Trente-quatre migrants ont été hospitalisés et refusent à l’heure actuelle de s’exprimer.

« Ils ont manqué d’oxygène, étaient transis de froid et trempés, ils n’ont certainement pas mangé depuis plusieurs jours », a raconté le ministre de la Santé Assen Medjediev. « Il ne fait pas de doute que nous retrouverons ceux qui ont causé la mort de 18 innocents », a promis Borislav Sarafov, annonçant l’arrestation de quatre suspects de nationalité bulgare.

Porte d’entrée dans l’Union européenne (UE), la Bulgarie a observé l’an dernier une recrudescence de l’immigration clandestine sur son territoire, malgré la présence d’une clôture en barbelés de 234 km le long de la frontière avec la Turquie. Ce pays pauvre des Balkans a demandé à l’UE deux milliards d’euros pour moderniser et renforcer la clôture actuelle et plusieurs Etats membres plaident pour une telle solution.