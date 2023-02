La Corée du Nord a lancé samedi au moins un missile balistique non identifié, a indiqué l’armée sud-coréenne, avant des exercices militaires conjoints de Washington et Séoul qui doivent se tenir la semaine prochaine. « La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l’Est », a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen, en référence au nom donné à la mer du Japon.

Tokyo a également confirmé le lancement, son ministère de la Défense affirmant que Pyongyang a procédé au lancement d’un « possible missile balistique » sans donner plus de détails. Ce tir intervient au moment où les deux alliés s’apprêtent à mener des exercices de simulation, qui doivent se tenir la semaine prochaine à Washington, afin de discuter des mesures à prendre en cas d’utilisation de l’arme nucléaire par Pyongyang.









La Corée du Nord a menacé vendredi de réagir avec une force « sans précédent » aux manœuvres américano-sud-coréennes à venir, y voyant les préparatifs d’un conflit armé. Si Washington et Séoul procèdent à ces exercices, « ils seront confrontés à des contre-mesures (…) fortes et sans précédent », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la diplomatie de Pyongyang.