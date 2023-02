Après avoir terrorisé le voisinage d’Islamabad, un léopard a été capturé vendredi. Echappé d’une maison dans laquelle il servait d’animal de compagnie, il est resté en liberté pendant des heures, a-t-on appris auprès des services pakistanais de protection de la faune. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent le jeune félin mâle se faufiler sous des voitures avant de faire tomber un homme dans une rue résidentielle de la capitale puis de sauter par-dessus la palissade d’un jardin.

« Il a peur et n’arrête pas de rugir », a déclaré à l’AFP le directeur du comité de protection de la faune d’Islamabad, Tariq Bangash. Le Pakistan a interdit l’an passé l’importation d’animaux exotiques - dont les félins –, auparavant facilitée par une législation laxiste. Les grands félins, perçus comme des symboles de richesse et de puissance, ont particulièrement la cote auprès de l’élite dorée pakistanaise.





Finally pic.twitter.com/jUjFRDMpLV — DHA COMMUNITY ISLAMABAD (@dhair_communiy) February 16, 2023







Quatre personnes légèrement blessées

Le léopard, âgé de deux à trois ans, a blessé légèrement quatre personnes avant d’être capturé et placé dans l’ancien zoo de la capitale, qui avaient dû fermer ses portes fin 2020 car les animaux y étaient maltraités. Il s’y trouve désormais en compagnie d’un ours noir, d’un tigre et de plusieurs singes, autant d’animaux domestiqués secourus par les services de la faune ces derniers mois.

« Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs personnes à (Islamabad) et dans d’autres quartiers de Rawalpindi (ville jouxtant la capitale) gardent des animaux sauvages pour compagnie, dont des léopards », a ajouté Tariq Bangash. La police a ouvert une enquête pour en trouver le propriétaire.