Le vent et la pluie ont eu raison des infrastructures de la Nouvelle-Zélande. Lundi matin, l’après-midi sur place, le chef de l’Agence nationale de gestion des urgences Roger Ball a annoncé que 58.000 personnes étaient privées d’électricité à cause d’une tempête tropicale s’abattant sur le nord du pays.

Bien que la tempête ait été rétrogradée de son statut de cyclone en s’approchant de la Nouvelle-Zélande dimanche, des pluies diluviennes et des vents violents ont abattu des arbres, endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques. Des rafales de vent atteignant 140 km/h se sont abattues sur le nord de la Nouvelle-Zélande, et des rafales jusqu’à 110 km/h ont été enregistrées au niveau du pont du port d’Auckland.

« Les choses vont empirer avant de s’améliorer »

Une personne est portée disparue, a indiqué la police. Elle se trouvait à bord d’un bateau d’où elle avait émis un signal de détresse lundi matin à proximité de l’île de la Grande Barrière (nord). Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, établi à Wellington, faisait partie des milliers de personnes bloquées à Auckland (nord), après l’annulation de vols du fait de la tempête.









« Les choses vont empirer avant de s’améliorer », a déclaré Chris Hipkins lundi lors d’une conférence de presse, appelant la population à « se préparer » et à « rester à l’intérieur si vous le pouvez ».

Le ministre chargé de la gestion des urgences, Kieran McAnulty, avait averti qu’il s’agirait d’une « journée critique » en raison de la combinaison « hautement dangereuse » de vents violents et de fortes pluies.