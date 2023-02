Plus de 25.000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie, selon les derniers bilans officiels communiqués samedi. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite dans la ville de Sianlurfa (sud-est), 21.848 corps ont été retrouvés à ce stade en Turquie, tandis que les autorités ont dénombré 3.553 morts en Syrie.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi dans la ville syrienne d’Alep, durement frappée par le séisme ayant dévasté plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine. Ghebreyesus est arrivé à l’aéroport d’Alep pour visiter plusieurs hôpitaux et centres d’hébergement avec le ministre de la Santé et le gouverneur de la province, a indiqué l’agence de presse officielle Sana.









Il s’agit de la première visite en Syrie d’un haut responsable onusien depuis le séisme dévastateur de lundi à l’aube. A l’aéroport, il a annoncé aux journalistes sur place l’arrivée de « près de 37 tonnes de fournitures médicales d’urgence ». « Cela contribuera à l’aide d’urgence aux personnes touchées », a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit des premières aides et que plus de 30 tonnes supplémentaires devraient arriver dimanche. « Nous continuerons à vous soutenir pour apporter plus de fournitures d’urgence », a-t-il poursuivi, notamment celles prévues pour « la gestion des traumatismes ».

Les répercussions du drame

Le directeur de l’OMS a également fait part de sa « crainte » des répercussions du drame. « L’approvisionnement en eau et d’autres services ont été affectés, les gens sont exposés aux maladies diarrhéiques et à d’autres problèmes de santé, en particulier aux problèmes de santé mentale », a-t-il dit. Les presque douze années de guerre civile ont mis à mal la plupart des infrastructures de santé en Syrie, notamment dans les zones rebelles, dans le nord-ouest du pays.

En Turquie, une douzaine de personnes ont été arrêtées samedi en lien avec les effondrements d’immeubles, ont rapporté samedi les médias locaux. Parmi les personnes placées en détention figurent un entrepreneur de la province de Gaziantep et onze de la province de Sanliurfa, précise l’agence turque DHA.