Nouvelle alerte dans le ciel américain. Les Etats-Unis, sur l’ordre du président Joe Biden, ont abattu un « objet volant à haute altitude » au-dessus de l’Alaska vendredi à la mi-journée, a indiqué un porte-parole de la Maison Blanche, sans donner plus de détails sur sa nature ou sa provenance.

Cet « objet », qui faisait « la taille d’une petite voiture », et donc plus petit que le ballon chinois de la semaine dernière, évoluait à 40.000 pieds (12 km) et posait « une menace pour la sécurité du trafic aérien », a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le Pentagone sur "l'objet volant à haute altitude" abattu au-dessus de l'Alaska:

- à 13h45 (19h45 h de Paris)

- taille d'une petite voiture (vs 3 bus pour le ballon chinois)

- détecté y a 24h

- altitude 12km (vs 18km pour ballon)

- menace pour trafic aérien

- débris seront récup pic.twitter.com/8PVjasaE5Q — Philippe Berry (@ptiberry) February 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans la foulée, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a précisé que l'objet avait été abattu à 13h45 (19h45, heure de Paris).

Pas de pilote

Les Etats-Unis ont suivi l’objet au cours des dernières 24 heures. Des chasseurs du commandement Nord des États-Unis ont pu s'approcher et déterminer qu'il n'y avait pas de pilote à bord de l'engin. Qui a été abattu par un F22 via un missile air-air AIM-9X Sidewinder.

Selon le Pentagone, les militaires devraient être en mesure de récupérer des débris sur les eaux gelées. A ce stade, Washington n’a pas déterminé si l’objet appartenait à un Etat ou à une entité privée.