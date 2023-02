Une trêve, en pleine tragédie. Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a décidé vendredi la suspension temporaire de ses « opérations » en Turquie après le séisme, a annoncé un responsable militaire du groupe.

« Arrêtez les opérations dans les villes en Turquie. Nous avons décidé de ne conduire aucune opération tant que l’Etat turc ne nous attaque pas », a déclaré Cemil Bayik, un haut responsable du mouvement, cité par l’agence Firat, proche du PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

« Le séisme a provoqué une grande catastrophe. (…) Des milliers de nôtres sont encore sous les décombres. (…) Tout le monde se doit de mobiliser tous ses moyens », a affirmé ce responsable de haut rang.

Lutte armée contre l’Etat turque depuis quarante ans

Le PKK, qui mène depuis 1984 une lutte armée contre l’armée turque, est classé comme une organisation terroriste par Ankara, les Etats-Unis et l’Union européenne.









L’armée turque conduit régulièrement des opérations contre le PKK en Turquie, mais aussi contre ses bases en Irak et cible les Unités de protection du peuple (YPG) en Syrie, alliées des Etats-Unis dans la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique mais accusées par la Turquie d’être affiliées au PKK.

Les autorités turques avaient attribué au PKK et aux YPG l’attentat qui a frappé le 13 novembre dernier le cœur d’Istanbul faisant six morts et plus de 80 blessés. Les deux mouvements avaient aussitôt démenti toute implication.