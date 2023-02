Le Nicaragua libère plus de 200 prisonniers politiques, dont deux Françaises

Deux Françaises sont concernées par cette libération massive. Plus de 200 prisonniers de l’opposition ont été libérés ce jeudi au Nicaragua par le gouvernement de Daniel Ortega et sont en route pour les États-Unis, ont déclaré des proches et des opposants en exil.

« 222 prisonniers politiques arrivent à Washington, ils ont été libérés », a dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux Arturo McFields, l’ancien ambassadeur du Nicaragua à l’Organisation des Etats Américains (OEA), qui a été évincé après avoir qualifié son pays de dictature et qui vit désormais aux États-Unis.

Une mesure « positive », salue Washington

Javier Alvarez, un Nicaraguayen vivant en exil au Costa Rica, a confirmé à l’AFP que parmi les personnes libérées se trouvent sa femme et sa fille, qui ont également la nationalité française. Managua n’a pas fait de déclarations officielles pour le moment. Un tribunal nicaraguayen a confirmé la libération et l’expulsion des 222 prisonniers, tout comme une source diplomatique à Managua, la capitale du Nicaragua.









Le gouvernement de Daniel Ortega n’a en revanche pas fait de déclarations à ce sujet pour le moment. Washington a salué la libération de prisonniers politiques, parlant de mesure « positive ». Plus de 200 opposants ont été envoyés en prison dans le cadre de la répression qui a suivi les manifestations ayant éclaté en 2018 contre Daniel Ortega, président du Nicaragua depuis 2007.