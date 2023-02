Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi a fait plus de 12.000 morts au total, selon un nouveau bilan fourni mercredi par des responsables officiels et des secouristes.

Dans les zones de Syrie contrôlées par le gouvernement, 1.262 personnes ont été tuées, et 1.730 dans les zones rebelles, selon les Casques blancs. En Turquie le bilan s’élevait à au moins 9.057 morts.