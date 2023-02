« Si on avait continué, on aurait pu remplir trois semi-remorques… » Depuis lundi soir, Salih Argac et son club du FC Istanbul Sarreguemines sont submergés par un énorme élan de solidarité en direction des victimes des séismes en Turquie et en Syrie. « On a lancé un appel sur Facebook à 17 heures et à minuit, notre club house était rempli, comme chez l’association culturelle franco turque », poursuit le président.

« Tout est blindé au local », confirme l’entraîneur de l’équipe de Division 2 de district, Murat Yuce. Lui non plus n’est pas surpris par cet énorme afflux de dons. Déjà car la communauté turque est très présente dans la ville mosellane. « Mais tout le monde a voulu donner », précise le dernier nommé en donnant surtout un autre argument. « Ce n’était malheureusement pas la première fois qu’on faisait ça. A chaque catastrophe ou attentat, on est là, on a l’expérience… »









Lui-même a déjà vécu « trois tremblements de terre », « en 1999, en 2010 et en 2020. Le premier, mon immeuble ne s’était pas écroulé mais ceux du voisinage, si. J’avais dormi dehors plusieurs jours », se rappelle le responsable technique.

Il est aidé depuis lundi par de nombreux bénévoles, d’abord pour accueillir les dons, et désormais pour les trier. « Il y a beaucoup de couvertures, de lingettes pour les enfants, de couches, d’habits », reprend Salih Argac. « On a dû arrêter de prendre tellement il y en avait et maintenant, on n’accepte plus que l’argent. » D’après les organisateurs, « environ 20.000 euros » auraient déjà été collectés.

« Ne pas envoyer tout ça n’importe où »

Reste maintenant à acheminer tout ça au plus près des victimes. Comment ? « Pour l’instant, on ne sait pas trop car il y a beaucoup de dégâts », avoue Murat Yuce. « On doit encore voir ça avec la mairie car c’est elle qui a réussi à convaincre un transporteur d’envoyer un camion. » Jointe également par 20 Minutes, cette dernière explique pour le moment que le dossier est « en cours » et que des éclaircissements seront « donnés vendredi ».

Au moins un poids lourd devrait néanmoins prendre la route pour la Turquie d’ici lundi prochain. Mais ça ne devrait pas suffire. « Alors on essaiera de mettre ça dans d’autres camions qu’on louera, peut-être de passer par un avion… On ne veut vraiment pas envoyer tout ça n’importe où », insiste le coach, qui n’écarte pas l’idée d’accompagner. Pour l’instant, la priorité est donnée aux sauveteurs et il y a déjà des milliers de bénévoles sur place. Puis on irait où ? On dormirait où ? La catastrophe date de lundi, c’est encore le bordel là-bas. » Ailleurs, la solidarité s’organise.