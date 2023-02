Le bilan, tragique, ne cesse de s’alourdir depuis lundi. Les séismes qui ont durement frappé la Turquie et la Syrie ont suscité l’émotion et une vague de solidarité internationale. De nombreuses images et vidéos de la catastrophe circulent en ligne. Dans ce flux d’images, plusieurs intox ont été relayées sur Twitter ou encore TikTok. 20 Minutes les a vérifiées.

Non, cette photo ne montre pas un chien secourant une victime du séisme

L’image est forte : un chien se tenant sur des ruines, la patte touchant une main qui émerge sous les décombres. « La photo déchirante du jour », commente un utilisateur anglophone sur Twitter, lorsqu’il la publie le 6 février.





Ce cliché n’a pourtant pas été pris ce jour-là : il date en réalité de 2018. Une recherche inversée d’images renvoie vers le site Alamy, où des photographes peuvent mettre en ligne leurs images. Jaroslav Noska, un photographe tchèque, indique avoir pris le cliché le 18 octobre 2018. Il a publié une vingtaine de clichés mettant en scène ce chien sauveteur.

Le cliché est régulièrement utilisé lorsqu’un tremblement de terre frappe un pays. Il avait déjà circulé en 2019 et en 2020.

Certains internautes l’ont également partagé accompagné d’une photo d’un enfant accroupi sur des gravats, la tête entre les mains.





Cette image, là encore, n’a pas été prise après les séismes de lundi. Elle provient du site Shutterstock, une autre banque de données d’images et avait déjà été utilisée en 2019 lorsqu’un tremblement de terre avait touché l’Albanie.

Non, cette prière à La Mecque n’a pas été prononcée pour les victimes du séisme du 6 février

Sur la vidéo d’une trentaine de secondes, on peut lire en turc l’inscription « Que Dieu sauve la Turquie », ce qui a sûrement prêté à confusion.





La vidéo a au moins six ans. On la retrouve sur une chaîne YouTube turque, où elle y avait été postée le 18 juillet 2016.

Des éclairs dans le ciel avant le tremblement de terre ? Cette vidéo ne le montre pas

Pendant une vingtaine de secondes, une vidéo relayée sur Twitter montre un ciel nocturne déchiré par des éclairs. « Quelque chose d’étrange s’est passé dans le ciel en Turquie avant le tremblement de terre », note une internaute qui a partagé la vidéo.





Comme le laisse entrevoir la date en partie visible en haut à gauche de la vidéo, ces images ne datent pas de quelques heures ou quelques jours avant le séisme. Elles ont été enregistrées le 23 novembre 2022. On les retrouve sur la chaîne YouTube du média turc İHA. Celui-ci explique que ces éclairs sont apparus à Düzce, une ville à mi-chemin entre Istanbul et Ankara, quelques secondes après le début d’un tremblement de terre d’une magnitude de 5,9. 93 personnes avaient été blessées selon le ministère de l’Intérieur turc.

Des oiseaux ou un chien ont-ils prédit le tremblement de terre ?

Deux vidéos montrant un chien hurler et des nuées d’oiseaux se rassemblant au sommet d’arbres ont été relayées sur les réseaux sociaux après le tremblement de terre, sans toutefois d’indications fiables sur le lieu ni la date précise où elles ont été tournées.





Les oiseaux visibles dans la vidéo sont des Choucas des tours, a confirmé la Ligue de protection des oiseaux (LPO) à TF1 info. Sur les images, ils « se regroupent en dortoir comme ils ont l’habitude de faire », explique la LPO, pour qui il est « difficile d’y voir un lien direct avec le tremblement de terre quelques heures plus tard ».





Si des animaux ont un comportement inhabituel avant que les humains ne ressentent le séisme, c’est peut-être parce qu’ils peuvent ressentir une première onde du séisme que les humains ne perçoivent pas, a expliqué Lucile Bruhat, spécialiste des tremblements de terre, à La Voix du Nord. « En réalité, quand des animaux adoptent des comportements bizarres, c’est que le séisme a déjà commencé », conclut-elle.