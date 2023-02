La vérité est ailleurs, Mulder. Quand il remarque un objet circulaire dans le ciel, mercredi, Chase Doak « attrape immédiatement deux collègues », raconte-t-il à 20 Minutes. « Pour être sûr que je n’étais pas en train d’halluciner ».

Le mystérieux objet ressemble à une pleine Lune miniature, d’un diamètre environ quatre fois inférieur. Il reste immobile dans le ciel. Chase vient de lire que les avions de la région sont cloués au sol. « J’ai d’abord cru que c’était un ovni », confie ce data analyst qui vit à Billings, la plus grande ville du Montana, dans le grand Ouest américain.

Ancien photojournaliste, Chase rentre chez lui et attrape un objectif 500 mm, avec un multiplicateur de focale x2, et immortalise l’objet en vidéo, puis dans une photo plus détaillée. Il pense alors reconnaître « une sorte de super ballon-sonde météorologique », avec ce qui ressemble à des panneaux solaires. « J’ai pu l’observer pendant environ 45 minutes avant que le soleil se couche et ne l’illumine plus », détaille-t-il.

Un ballon espion gros « comme trois bus »

Chase ne le sait pas alors, mais ce mystérieux objet va faire la une des journaux et des télés américaines moins de 24 heures plus tard. En fin d’après-midi, jeudi, le Pentagone annonce qu’il surveille depuis plusieurs jours un ballon espion chinois, qui a survolé l’Alaska et puis, mercredi, le Montana.

Joe Biden a demandé au Pentagone s’il pouvait être abattu. Selon NBC News, deux F-22 Raptor ont décollé du Nevada et se sont approchés de l’objet mercredi. Mais les responsables militaires américains y ont finalement renoncé, estimant que les risques, avec de potentiels débris, étaient trop grands pour la population au sol, avec un ballon « gros comme trois bus ».

« Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance et sa trajectoire actuelle l’amène au-dessus de sites sensibles » notamment des bases aériennes et des silos de missiles stratégiques, a indiqué à l’AFP un responsable américain. Fâcheux, à trois jours de la visite prévue du secrétaire d’Etat Antony Blinken en Chine.