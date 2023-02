L’auteur de l’attentat suicide, qui a fait 101 morts et plus de 150 blessés, dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar au Pakistan portait un uniforme de police et un casque, a indiqué jeudi un responsable de la police.

Les agents en service « ne l’ont pas contrôlé parce qu’il était en uniforme de police (…) C’était un manquement (en matière de) sécurité », a déclaré Moazzam Jah Ansari, à la tête de la police de la province de Khyber Pakhtunkhwa, lors d’une conférence de presse. La police a aussi une «idée assez précise» de son identité, ayant fait le rapprochement entre sa tête, retrouvée sur les lieux de l'explosion, et des images de vidéosurveillance. «Il y a un réseau entier derrière lui», a ajouté le chef de la police, expliquant que l'attaque de lundi n'a pas été planifiée par son seul auteur.









L'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années

Des centaines de policiers prenaient part à une prière, lundi après-midi, dans la mosquée du quartier général de la police lorsque l'explosion est survenue, provoquant l'effondrement d'un mur et l'écrasement d'agents.

Les autorités enquêtent pour déterminer comment une faille importante en matière de sécurité a pu se produire dans l'une des zones les plus étroitement contrôlées de la ville, où se trouvent des bureaux des services de renseignements et du contre-terrorisme, voisins du secrétariat régional.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière survenue au Pakistan depuis plusieurs années, et de la pire depuis la remontée des violences dans la région après la prise de Kaboul (Afghanistan) en 2021 par les talibans.