La violente crise sociale et politique qui secoue le Pérou depuis le 7 décembre et qui a déjà fait 48 morts, a également des conséquences sur les exportations du pays. La mine de cuivre de Las Bambas, qui fournit environ 2 % du volume mondial, a suspendu ses activités mercredi en raison des blocages routiers et des troubles.

« Aujourd’hui, les activités de Las Bambas sont totalement paralysées », a déclaré Erick Ramos, secrétaire général des travailleurs de Las Bambas, à la radio RPP. « Il y a 8.500 travailleurs qui sont laissés à la dérive ».

D’autres mines affectées

Des sources au sein la société chinoise MMG qui exploite le site ont confirmé qu' « il n’y a effectivement pas de production de cuivre » et que l’usine « est entrée en phase d’entretien et de maintenance ». « Les conditions n’ont pas changé, les blocages continuent, l’approvisionnement n’arrive pas », ont expliqué ces sources.

Les routes dans la zone de Condoroma, près de Cuzco (capitale de l’empire inca) sont bloquées depuis une vingtaine de jours et affectent le fonctionnement des mines de Las Bambas, Antapaccay (du Suisse Glencore) et Constancia (du Canadien Hudbay Minerals). Las Bambas avait d’ailleurs annoncé lundi qu’elle suspendrait ses activités si les barrages routiers au Pérou continuaient à empêcher l’entrée des fournitures destinées à la mine, située dans la région andine d’Apurimac. Le groupe assure par ailleurs qu’une « équipe de sécurité » protège le site.

Las Bambas, situé à 4.000 mètres d’altitude, pèse environ 15 % de la production de cuivre du Pérou, le deuxième plus grand producteur mondial de ce minerai après le Chili. Elle contribue à 1 % du PIB du Pérou. La mine, dont le volume de production est de près de 400.000 tonnes, a été rachetée par le consortium chinois MMG au suisse Glencore Xtrata en avril 2014 pour près de 6 milliards de dollars.