C’est une première diplomatique pour la France. Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a été reçue mardi à la Barbade, petite île des Caraïbes devenue récemment une république et qui n’avait jusqu’à ce jour jamais eu la visite d’un représentant de ce niveau envoyé par Paris.

« La Barbade est une île incroyable, pourtant elle n’avait jamais accueilli un ministre français auparavant », a déclaré Chrysoula Zacharopoulou, après s’être entretenue avec la Première ministre de l’île, Mia Mottley.

Une autre première visite à Sainte-Lucie

La responsable française s’est rendue à la Barbade pour préparer avec Mia Mottley, une voix écoutée sur le sujet de la lutte contre le changement climatique, le sommet pour un nouveau pacte financier avec les pays du Sud, voulu par Emmanuel Macron et qui sera organisé à Paris en juin 2023.

La Barbade, île qui s’est séparée de la Couronne britannique en 2021, est la troisième étape d’une tournée de Chrysoula Zacharopoulou en Amérique latine et dans les Caraïbes, sur le thème notamment de la transition écologique. La secrétaire d’Etat a été reçue en Colombie et au Costa Rica et doit se rendre ce mercredi sur l’île de Sainte-Lucie. Il s’agira là aussi d’une première visite ministérielle française depuis l’indépendance de ce pays en 1979.

Ces quatre pays ont été choisis notamment car la France les considère comme des acteurs importants de la transition environnementale. La Barbade et Sainte-Lucie sont de surcroît vus comme des voisins de la France du fait de leur proximité avec les départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.