La répression du régime iranien ne faiblit pas. Un tribunal a condamné un jeune couple à plus de dix ans de prison pour avoir dansé devant l’un des principaux monuments de Téhéran dans une vidéo considérée comme un symbole de la défiance envers le régime, ont déclaré mardi des militants iraniens des droits humains.

Astiyazh Haghighi et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, ont été arrêtés en novembre après qu’une vidéo d’eux dansant romantiquement devant la tour Azadi à Téhéran est devenue virale. Astiyazh Haghighi ne portait pas de voile islamique, défiant ainsi les règles strictes de la République islamique concernant les femmes, qui ne sont pas non plus autorisées à danser en public en Iran, encore moins avec un homme.





Condamnés chacun à dix ans et demi de prison pour cette danse. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/8lgysCbirc — Farid Vahid (@FaridVahiid) January 30, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un tribunal révolutionnaire de Téhéran les a condamnés à 10 ans et demi de prison, ainsi qu’à l’interdiction d’utiliser Internet et de quitter l’Iran, a indiqué l’ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis. Populaire sur Instagram, le couple a été reconnu coupable d'« encouragement à la corruption et à la prostitution publique », ainsi que de « rassemblement dans l’intention de perturber la sécurité nationale », a ajouté l’ONG.