La relation entre la France et les Pays-Bas va être mise à l’honneur dans un peu plus de deux mois. Emmanuel Macron va en effet effectuer une visite d’Etat chez cet autre pays de l’Union européenne les 11 et 12 avril, a annoncé lundi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

« Ce sera une occasion unique de célébrer notre amitié », a-t-il déclaré à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat à La Haye, dans la perspective du sommet européen des 9 et 10 février.

Désaccord sur le financement de la transition écologique

Les deux dirigeants ont par ailleurs évoqué lors d’une conférence de presse la réponse européenne à apporter au plan massif de subvention américain en faveur des industries vertes. Mark Rutte, opposé à l’adoption de nouveaux financements européens, a surtout insisté sur la nécessité de recourir d’abord aux moyens disponibles. « Il y a beaucoup d’argent en Europe dans le pot déjà existant », que ce soit le « budget annuel » de l’UE ou les fonds de relance européens mobilisés après la crise du Covid-19, selon lui.

Depuis sa visite à Washington début décembre, Emmanuel Macron est à la manœuvre pour convaincre l’UE de se doter d’une riposte musclée face au plan des Etats-Unis de 420 milliards de dollars pour la transition écologique, qui prévoit de généreux crédits d’impôts et subventions pour les énergies renouvelables. Paris souhaiterait que l’Europe puisse faire jeu égal.

« Jusque-là il y avait un silence politique sur cette question. J’ai mis les pieds dans le plat en expliquant que pour nous, c’était un problème », a relevé le président français. Mais, face à l’opposition des pays dits « frugaux », comme les Pays-Bas, il a toutefois concédé qu’il fallait d’abord recourir aux fonds disponibles. « Ensuite, on verra si on a besoin de nouvel argent ».