Le bilan d’une fusillade à Jerez, une ville du centre-nord du Mexique au cœur d’une région touchée par la violence des cartels de la drogue, est lourd. Huit personnes ont été tuées par balles lors d’une attaque armée dans une boîte de nuit, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Des hommes lourdement armés ont ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi dans cet établissement situé dans l’Etat du Zacatecas à environ 670 km au nord de Mexico, selon les mêmes sources. Six personnes sont mortes sur place, deux succombant à leurs blessures alors qu’elles recevaient des soins médicaux. Des musiciens, des clients et des employés de la boîte de nuit figurent parmi les victimes, d’après les médias locaux. Cinq blessés par balles étaient toujours hospitalisés dimanche.

Tragique rivalité entre deux cartels

La violence dans l’Etat du Zacatecas a provoqué l’année dernière le déplacement de centaines de civils. Elle provient notamment d’une rivalité entre les deux cartels les plus puissants du pays, Jalisco Nueva Generacion et Sinaloa.

Le Mexique a enregistré plus de 340.000 assassinats et 100.000 disparus depuis le lancement en 2006 d’une offensive militarisée contre les trafiquants de drogue. L’un des artisans de cette offensive, l’ancien ministre de la Sécurité Genaro Garcia Luna, est actuellement jugé devant un tribunal à New York pour complicité présumée avec le cartel de Sinaloa de Joaquin Guzman.