Le regain de tensions au Proche-Orient, après un raid israélien jeudi suivi par des attaques à Jérusalem-Est, inquiète largement la communauté internationale. Et si Anthony Blinken est arrivé ce dimanche au Caire avant de rencontrer Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas, Moscou tient aussi à montrer son implication dans la région.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, actuellement en tournée diplomatique en Afrique, a appelé ce dimanche ses homologues israélien et palestinien à une « responsabilité maximale » et à éviter toute nouvelle dégradation de la situation, lors d’entretiens téléphoniques selon son ministère. Le chef de la diplomatie russe s’est entretenu avec le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et avec son homologue palestinien Riyad Al-Maliki.

Un Palestinien tué

Lors de ces appels, « la partie russe a souligné que Moscou était sérieusement préoccupé par le nouveau cycle de violences » dans la région, a indiqué le ministère. Il « a appelé les partenaires israéliens et palestiniens à faire preuve d’un maximum de responsabilité et à s’abstenir de toute action susceptible de provoquer une nouvelle dégradation de la situation », selon la même source.









Samedi, la diplomatie russe avait déjà appelé dans un communiqué toutes les parties à la « retenue maximale » après les attentats perpétrés vendredi et samedi à Jérusalem-Est après un raid militaire israélien meurtrier jeudi en Cisjordanie occupée, suivi de tirs de roquettes de Gaza vers Israël et de frappes aériennes israéliennes de représailles. Dimanche, des gardes israéliens ont tué un Palestinien en Cisjordanie et les violences de ces derniers jours font craindre un nouvel embrasement dans le conflit israélo-palestinien.