Deux personnes ont été blessées samedi par balles lors d’une attaque dans un quartier de Jérusalem-Est, a rapporté le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, au lendemain d’une fusillade ayant fait sept morts près d’une synagogue.

« A 10h42, nous avons reçu un appel (…) faisant état d’une attaque terroriste (…) deux victimes sur les lieux », a indiqué le MDA dans un communiqué. « Un homme de 23 ans dans un état grave et un autre de 47 ans (un père et son fils) dans un état de modéré à grave, avec des blessures par balles dans le haut du corps », a déclaré un porte-parole du MDA. « Nous étions vite sur les lieux et avons vu deux victimes d’une attaque armée », a déclaré dans un communiqué Fadi Dekidek, médecin au MDA. Il a précisé que les victimes étaient « conscientes » et avaient été conduites à l’hôpital. La police a indiqué que le suspect avait été « neutralisé » sans préciser s’il était blessé ou mort.

L'auteur des coups de feu est un Palestinien âgé de 13 ans, a indiqué la police israélienne dans un communiqué. L'attaque a été perpétrée sur le site archéologique de la Cité de David, dans le quartier palestinien de Silwan, et l'adolescent, originaire de la partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël, a été «neutralisé et blessé»