Emmanuel Macron et Mark Rutte préparent déjà le Conseil européen des 9 et 10 février, à Bruxelles. Le président français va se rendre lundi à La Haye pour y rencontrer le Premier ministre néerlandais, a annoncé ce jeudi l’Elysée. L’entretien portera « en particulier sur le soutien à l’Ukraine face à l’agression de la Russie et sur le renforcement de la politique industrielle de l’Union européenne », a précisé la présidence française.

Emmanuel Macron est à la manœuvre depuis sa visite à Washington début décembre pour convaincre l’UE de se doter d’une riposte musclée face au plan massif des Etats-Unis de 420 milliards de dollars pour la transition écologique, qui prévoit de généreux crédits d’impôts et subventions pour les énergies renouvelables. Paris aimerait que l’Europe puisse faire jeu égal.

Les financements européens en question

Il a déjà tenté de rallier les chefs de gouvernement espagnol et allemand, Pedro Sanchez et Olaf Scholz, même si leur degré d’entente devra être évalué lors du sommet, notamment sur la question clef des financements européens.

Emmanuel Macron se rendra aux Pays-Bas à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation sociale contre sa réforme contestée des retraites, après la première qui avait réuni d’un à deux millions de personnes dans les rues françaises le 19 janvier. Il tiendra une conférence de presse commune avec Mark Rutte.