Sept Français sont détenus dans les prisons iraniennes. Mercredi, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a exhorté son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian à les libérer. Cette demande a été formulée alors que la santé de l’un des « otages », Bernard Phelan, qui détient aussi la nationalité irlandaise, s’est considérablement dégradée et suscite une vive inquiétude de sa famille et des autorités françaises.

« Une nouvelle fois, elle a demandé la libération immédiate des 7 otages français détenus arbitrairement et le respect du droit international, et redit notre condamnation de la répression » des manifestations, souligne le ministère des Affaires étrangères sur Twitter.

#Iran | La ministre @MinColonna s'est entretenue avec son homologue iranien @Amirabdolahian. Une nouvelle fois elle a demandé la libération immédiate des 7 otages français détenus arbitrairement et le respect du droit international, et redit notre condamnation de la répression. — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Enseignant, chercheur ou consultant

Parmi les sept Français figurent Cécile Kohler, une enseignante et syndicaliste, et son compagnon Jacques Paris, arrêtés en mai 2022, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, ainsi que Benjamin Brière, arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d’emprisonnement pour espionnage.

Bernard Phelan a lui été arrêté le 3 octobre dernier. Il était alors en voyage dans le cadre de ses activités de consultant en Iran pour un tour-opérateur. Le comité de soutien de Fariba Adelkhah et de Benjamin Brière organise samedi un rassemblement à Paris pour dénoncer ces détentions arbitraires.