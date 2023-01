Trois fusillades et 21 morts en quatre jours. Un homme a tué trois personnes avant de se suicider mardi dans l’Etat américain de Washington, a indiqué la police. Deux fusillades avaient endeuillé la Californie, faisant 11 et 7 morts à moins de 48 heures d’intervalle, et frappant tout particulièrement la communauté asiatique, dont la plupart des victimes étaient issues.

Cette nouvelle tuerie a eu lieu vers 03H30 du matin mardi autour et à l’intérieur d’une épicerie d’une station-service de Yakima, une ville de 97.000 habitants à deux heures de route de Seattle. Le suspect de 21 ans, Jarid Haddock, n’avait selon la police pas de raison particulière de s’en prendre à ses victimes. « Il n’y avait pas de conflit apparent entre les personnes. L’homme est juste entré et a commencé à tirer », avait indiqué plus tôt mardi le chef de la police de Yakima, Matthew Murray.

« J’ai tué ces gens »

Il a ensuite tiré sur deux personnes à l’extérieur du magasin, avant de voler une voiture et de prendre la fuite. S’en est suivi une chasse à l’homme, les autorités prévenant que le suspect était « armé et dangereux ». Puis la police a reçu un appel d’une femme disant que l’individu recherché avait emprunté son téléphone.

Il a « appelé sa mère et a fait plusieurs déclarations incriminantes telles que ''J’ai tué ces gens'' » avant d’affirmer qu’il allait se suicider, a indiqué à la presse Matthew Murray. Les agents dépêchés sur place sont arrivés juste à temps pour entendre des coups de feu. Ils ont tenté de le réanimer, sans succès.

La communauté asiatique endeuillée en Californie

Lundi, sept travailleurs agricoles ont été abattus dans deux fermes de Half Moon Bay, près de San Francisco. Une huitième personne a été grièvement blessée par un sexagénaire nommé Chunli Zhao. Ancien employé d’une des deux fermes, il a été arrêté par les autorités avec un pistolet semi-automatique dans son véhicule.

Et samedi soir, à Monterey Park près de Los Angeles, les célébrations du Nouvel An chinois se sont transformées en carnage lorsqu’un septuagénaire d’origine asiatique, Huu Can Tran, a tué onze personnes, en majorité des seniors, dans un dancing prisé par une clientèle asiatique. Il a ensuite tenté de s’en prendre à une deuxième salle de bal, avant de se suicider dans son van, cerné par la police. Les enquêteurs s’affairaient toujours mardi à déterminer les mobiles de ces deux attaques.

39 fusillades en janvier

Il y a déjà 39 fusillades de masse en janvier, selon des statistiques compilées par The Gun Violence archive, qui les définit comme des attaques par arme à feu faisant au moins 4 morts ou blessés, sans compter le tireur. Depuis 2020, pour des raisons encore mal comprises, il y a une nette hausse avec près de 600 fusillades par an, alors qu’entre 2013 et 2019, les Etats-Unis se situaient entre 250 et 400.

A noter que le FBI utilise une définition bcp + restrictive de fusillades "active" (avec intervention des forces de l'ordre) qui exclut l'essentiel de la violence de gangs et règlements de comptes.

A noter que le FBI utilise une définition bcp + restrictive de fusillades "active" (avec intervention des forces de l'ordre) qui exclut l'essentiel de la violence de gangs et règlements de comptes.

Mais hausse comparable, d'une trentaine en 2017/18/19 à 40 en 2020 à 61 en 2021. pic.twitter.com/VJkHQCtbyy — Philippe Berry (@ptiberry) January 25, 2023



Le FBI utilise une défintion beaucoup plus restrictive de « fusillade active » qui, avec intervention des forces de l’ordre, ce qui exclut l'essentiel de la violence des gangs et de nombreux règlements de comptes. Le FBI en a recensé 61 en 2021, soit une hausse de 50 % par rapport à 2020 (40), qui représentait déjà une augmentation de 33 % par rapport à 2017, 2018 et 2019 (une trentaine).