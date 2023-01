L’affaire n’en finit plus de rebondir. Après la découverte de documents classifiés, datant de l’époque où Joe Biden était vice-président de Barack Obama, dans un bureau d’un centre d’études de Washington puis dans le garage de sa maison familiale à Wilmington au mois de novembre puis début janvier, six nouveaux documents ont été retrouvés dans la résidence de Delaware. « Le ministère de la Justice a pris possession de documents (…) entrant dans le cadre de son enquête, y compris six éléments constitués de documents » classifiés, lors d’une fouille vendredi dans la résidence du président, fait savoir Bob Bauer, son avocat.

Le conseil de Joe Biden précise que les dossiers en question correspondent à deux phases de la vie politique du démocrate de 80 ans : d’une part sa longue carrière de plus de 30 ans comme sénateur du Delaware, et d’autre part sa fonction de vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. Or une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

Minimiser et se détacher de Donald Trump

L’affaire est particulièrement embarrassante pour le président américain, qui envisage de se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 2024. Il a, lors d’un déplacement en Californie il y a quelques jours, tenté de minimiser le tollé autour de la découverte de ces documents. « Ecoutez, nous avons trouvé quelques documents (…) qui étaient rangés au mauvais endroit, nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de la Justice », a dit le président américain à des journalistes qui l’interrogeaient sur ce sujet.









Ses avocats assurent d’une part que c’est par « inadvertance » que le 46e président des Etats-Unis a emporté ces dossiers sensibles, et soulignent d’autre part qu’il coopère pleinement avec la justice. L’objectif de la Maison Blanche est clair : se distinguer le plus possible de l’ancien président Donald Trump, qui s’est lui déjà lancé dans une nouvelle course à la Maison Blanche. Le milliardaire est également sous le coup d’une enquête pour avoir emporté dans sa résidence de Floride plusieurs cartons de documents officiels.