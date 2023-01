C’est une rencontre entre les deux premières puissances de l’Union européenne qui va permettre de connaître leur réel degré d’entente. Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz ce dimanche à Paris pour afficher une certaine unité retrouvée, à l’occasion du 60e anniversaire solennel du traité de réconciliation entre l’Allemagne et la France.

Après une cérémonie à la Sorbonne à 11 heures, le président et le chancelier réuniront à la mi-journée à l’Elysée un Conseil des ministres franco-allemand. En octobre, ce rendez-vous annuel avait dû être reporté en raison de dissensions sur une série de sujets clés, de l’énergie à la défense.

Une date symbolique pour des retrouvailles

Surtout, la date des retrouvailles est hautement symbolique : soixante ans jour pour jour après la signature du Traité de l’Elysée par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, qui « a marqué la fin de décennies, si ce n’est de siècles, de rivalités féroces et de guerres sanglantes », écrivent les deux dirigeants dans une tribune publiée par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung et le Journal du dimanche.

Alors que la guerre a fait son retour sur le continent depuis onze mois, ils affirment leur volonté que « l’Europe devienne encore davantage souveraine », en investissant plus dans la défense et en se dotant « d’une stratégie de renforcement de la compétitivité industrielle européenne ». La France met en garde contre une « désindustrialisation » si l’UE ne riposte pas de manière musclée, avec un financement conséquent, au plan massif américain de subventions en matière d’énergies renouvelables, l’Inflation Reduction Act (IRA).

Les deux voisins doivent également tenter de s’accorder sur les réformes européennes pour endiguer l’envolée des prix de l’énergie et mettre en avant des projets communs en matière d’innovation.

En matière de défense, si le Système de combat aérien futur (SCAF) a fait des progrès récemment, la défense antimissile reste une pierre d’achoppement : Berlin promeut un projet de bouclier comprenant une composante israélienne auquel veulent se joindre 14 pays européens, alors que Paris travaille sur son propre système, avec l’Italie, au nom de « l’autonomie stratégique » de l’Europe.

Le mot « couple » moins utilisé

Il y a donc de nombreux dossiers sur la table pour relancer le moteur franco-allemand. A l’Elysée comme à la chancellerie, on se refuse toutefois à dramatiser la crise au sein du tandem. Une source diplomatique française relève ainsi que le gouvernement s’abstient désormais de parler de « couple » franco-allemand, un terme dans un registre trop affectif. « Ce n’est pas un amour romantique mais une vraie responsabilité politique », abonde-t-on de source diplomatique allemande.

C’est donc avec réalisme que les deux alliés comptent aborder cette nouvelle phase, même si un parfum d’incompréhension flotte entre eux depuis qu’Olaf Scholz a succédé à Angela Merkel fin 2021, chacun s’agaçant des initiatives prises par l’autre sans consultation préalable.