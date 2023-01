Une « manifestation légitime » et non un acte menaçant, selon son avocate. L’étudiant accusé d’avoir lancé des œufs en direction du roi Charles III à York (nord de l’Angleterre) en novembre dernier a nié vendredi devant la justice tout comportement menaçant ou injurieux. Lors d’une audience devant un tribunal de York, Patrick Thelwell, 23 ans, a plaidé non coupable d’avoir eu recours à un comportement ou à des mots menaçants ou injurieux.

Son procès est fixé au 14 avril et selon son avocate, Nicola Hall, il devra déterminer si ses actions peuvent être considérées comme « une manifestation légitime ». « Il défendra l’idée selon laquelle ses actions étaient nécessaires et participaient d’une mobilisation contre l’establishment », a encore indiqué l’avocate durant l’audience.

Roi impopulaire

Patrick Thelwell avait été arrêté le 9 novembre par la police après avoir jeté des œufs en direction du roi Charles III en déplacement à York avec son épouse, la reine consort Camilla. Aucun n’avait atteint le monarque.









La semaine dernière, un homme de 21 ans a été condamné à une amende de 100 livres (environ 112 euros) pour avoir jeté en décembre un œuf en direction du roi lors d’un déplacement dans la ville pauvre de Luton au nord de Londres. Il avait dit à la police avoir trouvé cette visite « de mauvais goût ». Arrivé sur le trône en septembre après la mort d’Elizabeth II, Charles III est bien moins populaire que sa mère.