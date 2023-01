En France, son nom nous est inconnu. Pourtant, en Belgique, il résonne comme un symbole de la cruauté du régime iranien. Olivier Vandecasteele, humanitaire belge, est incarcéré sans motif valable depuis le 24 février 2022 quelque part en Iran.

Vêtu d’un simple tee-shirt de coton, dans une cellule où la température moyenne ne dépasse guère les températures positives, Olivier Vandecasteele, qui fêtait jeudi son 42e anniversaire, vit un enfer depuis près de onze mois. « Il n’est nourri que de riz et de lentilles. Il a déjà perdu plus de 25 kg. […] Il a une infection au pied depuis six mois. Il souffre d’un mal d’oreille, ce qui lui donne un mal de tête fulgurant. Il a des problèmes d’estomac et de terribles maux de dents depuis des mois. Il est au bout de ses forces », confiait sa sœur Nathalie Vandecasteele au média flamand Knack.

Une détention « arbitraire » qui « viole le droit international »

Son crime ? D’après les juges iraniens, d'« espionnage contre la République islamique d’Iran au profit d’un service de renseignement étranger », de « coopération avec un gouvernement hostile, les États-Unis, contre la République islamique d’Iran », de « contrebande professionnelle de devises d’un montant de 500.000 dollars », et de « blanchiment d’argent ». Pour toutes ces accusations, l’homme a été condamné à quarante ans de prison et 74 coups de fouet. Une détention « arbitraire » qui « viole le droit international », ont souligné un groupe des experts indépendants de l’ONU dans un communiqué ce mardi.

Même si en raison de la confusion des peines, il ne doit purger que la plus élevée, de 12,5 ans, cette incarcération n’a pas lieu d’être, selon la ministre des Affaires étrangères belge Hadja Lahbib. Cependant faire sortir de sa geôle ce responsable de l’antenne iranienne de l’ONG Norwegian Refugee Council n’est pas tâche aisée.

De fait, l’Iran accepte de libérer Olivier Vandecasteele mais à une condition : l’échanger contre Assadollah Assadi. Diplomate iranien, ce dernier a été condamné en 2021 par la justice belge à vingt ans de prison pour avoir projeté et financé un attentat en France contre un groupe d’opposants au régime d’Ali Khamenei, le CNRI.









Un dilemme moral et politique

L’été dernier, le gouvernement a donc déposé un texte de loi permettant le transfèrement des deux prisonniers et l’amnistie de ceux-ci à leur retour. Ainsi, Olivier Vandecasteele reviendrait libre et gracié. Mais cela vaut de même pour Assadollah Assadi à son retour en Iran.

Là est donc le dilemme. Faut-il céder au chantage et libérer un terroriste en échange d’un citoyen innocent ? Comme l’explique François De Smet, député fédéral DéFI, à la LN24 +, le problème est « non seulement une question de principe, parce qu’on reconnaît dès lors que la justice belge est à vendre, mais […] si on fait cela, est-ce qu’on ne met pas une mise à prix sur la tête des autres belges qui se trouvent en Iran ».

Finalement, en juillet, le texte est adopté par le Parlement. Mais, alors que la famille espérait un retour dans les meilleurs délais de leur fils, de leur frère, le CNRI a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle belge, ne souhaitant pas voir Assadollah Assadi de retour à ses activités terroristes. La haute instance juridique belge a accepté le recours et suspendu l’entrée en vigueur du texte, le temps de définir si une telle loi est contraire ou non à la Constitution de la Belgique, revoyant à début mars sa décision finale.





Pétition pour la libération d'Olivier Vandecasteele



En voyage en #Iran , ce citoyen belge a été arrêté arbitrairement, emprisonné & torturé



Demandez à @IranmissionEU

👉sa localisation

👉sa libération immédiate



Signez/Partagez🤜 https://t.co/xaB3sYo23E#freeoliviervandecasteele pic.twitter.com/DyJk0gyzuO — Amnesty Belgique FR (@amnestybe) December 16, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







La relation entre Bruxelles et Téhéran bat de l’aile

A présent, alors l’état de santé de l’humanitaire est « critique » et requiert « des soins et des médicaments », d’après le groupe d’experts rattaché à l’ONU, la libération d’Olivier Vandecasteele ne semble pas d’actualité.

Jeudi, les députés du royaume de Belgique ont adopté à l’unanimité une résolution pressant le gouvernement d’user de tous les moyens diplomatiques auprès des autorités iraniennes. Or, Hadja Lahbib a souligné que « les relations avec l’Iran (étaient) difficiles », compliquant les négociations. « Nous n’avons pas de levier, que ce soit diplomatique ou économique, et très peu de contacts », a reconnu la ministre dans le journal L’Echo.

Ce vendredi, une tribune exhortant les responsables politiques belges à œuvrer pour la libération de l’humanitaire a été signée par une cinquantaine de personnalités publiques belges, relayée dans la presse par la DH, L’Avenir, Sudinfo, Le Soir et la Libre et sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #FreeOlivierVandecasteele. Dans Paris Match ce vendredi, Olivier Van Steirtegem, ami proche du Belge, pressait le gouvernement à agir : « [La Belgique] tente ce transfèrement mais elle doit le faire rapidement, sans plus attendre, car la vie d’Olivier est en jeu. Personne ne peut résister à 74 coups de fouet ! ».

Un rassemblement en soutien à Olivier Vandecasteele et à sa famille aura lieu dimanche à 14 heures sur la place de l’Albertine à Bruxelles.