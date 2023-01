Les mouvements de population en Chine à l’occasion du Nouvel An lunaire pourraient aggraver la situation épidémique déjà compliquée. Le président chinois Xi Jinping a ainsi déclaré se faire « du souci » pour la situation dans les campagnes. Les autorités s’attendent à plus de deux milliards de voyages entre le 7 janvier et le 15 février. L’année du Lapin débute le 22 janvier.

L’arrivée dans des zones rurales, qui sont parfois des déserts médicaux, de dizaines de millions de Chinois des villes, où le Covid-19 a contaminé la grande majorité des habitants, devrait provoquer une hausse des cas. Depuis le 7 janvier, quelque 480 millions de voyages ont été effectués (+47,1 % par rapport à la même période de l’an passé), selon le gouvernement.

Des conditions difficiles aux soins

Dans une série d’appels vidéos mercredi avec du personnel soignant, un malade du Covid ou encore des travailleurs, Xi Jinping a exprimé son inquiétude pour les campagnes. « Je me fais tout particulièrement du souci pour les zones rurales et nos amis agriculteurs, qui sont nombreux », a-t-il déclaré selon l’agence Chine nouvelle. « Les conditions d’accès aux soins médicaux de qualité dans les zones rurales sont relativement limitées, les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie y sont difficiles à mettre en œuvre et la tâche est donc ardue. »









Si les villes bénéficient d’infrastructures médicales modernes, la situation est bien plus aléatoire dans les zones rurales. Xi Jinping a ainsi appelé à y résoudre les « lacunes » de la lutte anti-Covid dans les campagnes.