C’est une triste nouvelle pour la langue française, cinq jours avant la célébration du Traité de l’Elysée, scellant la réconciliation franco-allemande. De moins en moins d’élèves allemands apprennent le Français, a constaté ce mardi l’Office fédéral des statistiques.

Pour l’année scolaire 2021/22, seuls 15,3 % des élèves allemands avaient choisi d’étudier le français à l’école, soit le plus bas niveau depuis vingt-six ans. En 1995, ils étaient 15,1 %. Le français est largement devancé par l’anglais qui a séduit 82,4 % des élèves allemands en 2021/22. Néanmoins le français reste en deuxième position parmi les langues étrangères enseignées en Allemagne : le latin détient la troisième place (6,4 %), suivi de l’espagnol (5,9 %).

Le goût du français dans les régions transfrontalières

Sans surprise la langue de Molière est plébiscitée dans les régions frontalières de la France : en Sarre, plus de la moitié (51,2 %) des élèves apprennent le français à l’école, en Rhénanie-Palatinat ils sont 25,8 % et au Bade-Wurtemberg, 24,3 %. En revanche, dans le Mecklembourg-Poméranie (nord-est), ils sont seulement 10,6 %, en Saxe-Anhalt (est) 10,7 % et Rhénanie du Nord Westphalie (nord-ouest) 11,5 %.

Paris et Berlin s’apprêtent à célébrer dimanche en grande pompe le traité de l’Elysée de 1963 qui a scellé la réconciliation et ouvert une ère de coopération sans précédent entre les deux pays.