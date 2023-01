« Une opération militaire terrestre en Syrie est possible à tout moment », a affirmé samedi Ibrahim Kalin, proche conseiller du président Recep Tayyip Erdogan. « Nous continuons de soutenir le processus politique » initié fin décembre par la rencontre entre les deux ministres turc et syrien de la Défense à Moscou, « mais une opération terrestre reste possible à tout moment, en fonction du niveau de menaces reçu », a insisté le conseiller devant des journalistes de plusieurs médias étrangers.

