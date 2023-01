La tempête menace pour Joe Biden, éclaboussé par la découverte en début de semaine de documents confidentiels datant de sa vice-présidence sous Barack Obama, de 2009 à 2017, dans un de ses anciens bureaux. Alors qu’il avait annoncé ignorer leur contenu et être « surpris » de cette découverte, d’autres documents refont surface ce mercredi, cette fois depuis sa résidence privée de Wilmington.

A la suite de la découverte d’une dizaine de documents de ce type dans un « petit placard fermé à clé » du Penn Biden Center, les avocats du président américain ont passé en revue tous ses dossiers et ont retrouvé « un petit nombre de documents supplémentaires datant de l’administration Obama-Biden et classés confidentiels », qui étaient dans le garage de sa résidence du Delaware et dans une pièce adjacente, selon un communiqué de la Maison Blanche.













Une affaire embarrassante, alors que le président démocrate vante son intégrité face à l’enquête qui vise Donald Trump, également sous le coup d’une enquête pour avoir refusé de restituer des milliers de documents confidentiels. Joe Biden a affirmé « coopérer pleinement » avec la justice américaine.

