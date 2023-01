Pékin contre-attaque. Furieuse contre les mesures anti-Covid-19 prises par Séoul et Tokyo, la Chine a annoncé mercredi la suppression de l’exemption de visa pour les citoyens sud-coréens et japonais en transit. Ces dernières semaines, la Corée du Sud et le Japon ont imposé de nouvelles conditions de voyage à tous les visiteurs en provenance de Chine, alors que le pays fait face à une recrudescence des cas de Covid-19.

La Chine, qui juge ces restrictions « inacceptables », a déjà riposté mardi en mettant fin aux visas de courte durée pour tous les citoyens sud-coréens et japonais. Mercredi, les services d’immigration ont intensifié leurs représailles « en réponse aux récentes restrictions d’entrée discriminatoires imposées par quelques pays aux citoyens chinois ».

Le Japon demande l’annulation de la décision

« Les autorités nationales de l’immigration ont suspendu, avec effet immédiat, la délivrance de visas aux citoyens coréens et japonais et la politique de transit sans visa de 72/144 heures pour les citoyens sud-coréens et japonais », a déclaré dans un communiqué l’administration chinoise en charge de l’immigration. Tokyo a demandé à Pékin d’annuler cette décision.





Les ressortissants de nombreux pays peuvent d’ordinaire bénéficier d’un transit sans visa de 72 heures à travers la Chine s’ils peuvent prouver qu’ils sont en attente d’un voyage dans un pays tiers. Le séjour peut s’étendre jusqu’à 144 heures dans certaines villes et provinces. Cette politique a toutefois été rendue plus difficile, voire a disparu, lorsque la Chine a requis que tous les voyageurs entrants soient soumis à une quarantaine obligatoire, une exigence qui a été levée dimanche.