La mode éthique a encore du chemin à faire. Au Royaume-Uni, plusieurs marques de vêtements, comme Lidl, le propriétaire de Zara, Inditex, H&M et Next sont accusées de délibérément moins payer leurs fournisseurs au Bangladesh depuis la pandémie de Covid-19.

Dans une enquête de l’Université d’Aberdeen et du groupe de campagne de commerce équitable basé au Royaume-Uni Transform Trade, relayée par The Guardian, 1.000 usines du pays énumèrent l’affirment. Dans le détail, selon elles, 19 % des fournisseurs de Lidl, 11 % d’Inditex, 9 % de H&M et 8 % de Next ont payé leurs fournisseurs moins que les coûts de poduction, sur une période de mars 2020 à décembre 2021.









La flambée des prix des matières premières n’a pas entraîné une augmentation des taux que versent ces détaillants britanniques aux fournisseurs bangladais. Par ailleurs, un tiers des fournisseurs de l’enseigne Primark ont affirmé que les commandes avaient été annulées.

« Pratiques inacceptables »

« Nous avons besoin d’un chien de garde de la mode pour mettre fin aux pratiques d’achat inacceptables des détaillants de vêtements bénéficiant de grands marchés de consommation, dans le même esprit que les protections existantes pour les fournisseurs de produits alimentaires », a affirmé Fiona Gooch, conseillère politique principale chez Transform Trade.

Next réfute de son côté « complètement la suggestion selon laquelle ses fournisseurs sont payés de la même manière [ou moins] qu’avant la pandémie ». Lidl a affirmé prendre « très au sérieux sa responsabilité envers les travailleurs au Bangladesh […] et s’engage à garantir que les normes sociales fondamentales sont respectées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. »