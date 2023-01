La Maison Blanche a annoncé jeudi dernier de « nouvelles conséquences » pour les migrants qui franchiront illégalement la frontière : les Etats-Unis auront plus souvent recours à des expulsions immédiates, assorties d’une interdiction de nouvelle entrée sur le territoire pendant cinq ans.

Les nouvelles mesures américaines de contrôle des frontières risquent de porter atteinte aux droits humains fondamentaux, a mis en garde mercredi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk. « Le droit de demander l’asile est un droit humain, indépendamment de l’origine des personnes, de leur statut migratoire ou de la manière dont ils sont arrivés à la frontière », a indiqué Volker Türk dans une déclaration, soulignant que ces mesures allaient « à l’encontre de l’interdiction des expulsions collectives et du principe de non-refoulement ».

Plus facilement refoulés

Dans le détail du plan, jusqu’à 30.000 migrants qualifiés seront autorisés chaque mois à entrer aux Etats-Unis en provenance de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, mais ils devront arriver par avion pour ne pas ajouter à la charge de travail des gardes-frontières au sol. En revanche, ceux qui franchiront illégalement la frontière seront plus facilement refoulés, selon la Maison Blanche. « Cela va élargir et accélérer les voies légales d’immigration mais entraîner des conséquences nouvelles pour ceux qui ne les utilisent pas », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

De larges pans de l’économie américaine, notamment dans l’agriculture, dépendent de la main-d’œuvre immigrée, mais le système migratoire est au bord de la rupture. Les migrants, soucieux d’échapper à la pauvreté ou à la violence dans leurs pays d’origine, prennent souvent d’énormes risques pour entrer sur le sol américain. Plus de 800 personnes sont mortes lors de l’année fiscale, en grande partie noyées dans le fleuve Rio Grande, selon un responsable des gardes-frontières cité par la radio américaine NPR.









Face aux critiques constantes de son opposition, l’administration Joe Biden s’est contentée de renvoyer les migrants vers le Mexique en s’appuyant sur une mesure mise en place par Donald Trump. Cette mesure, baptisée « Title 42 », « a déjà été utilisée par les autorités américaines quelque 2,5 millions de fois à la frontière sud afin d’expulser des gens vers le Mexique ou vers leur pays d’origine sans que leurs besoins en matière de protection aient été étudiés sur une base individuelle et sans qu’une procédure ait été suivie en bonne et due forme », a fait valoir le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits humains.

Plus de 230.000 arrestations ont encore été enregistrées en novembre à la frontière sud des Etats-Unis, un niveau record.