Réveil douloureux pour le secteur aérien ce mercredi matin. Tous les vols intérieurs aux Etats-Unis ont été suspendus par l’agence américaine de l’aviation (FAA). En cause : une panne affectant les systèmes d’information pour les pilotes et les équipages. « La FAA a ordonné aux compagnies aériennes d’interrompre tous les départs intérieurs jusqu’à 9 heures EST (15 heures en France) pour permettre à l’agence de confirmer l’intégrité des informations de vol et de sécurité », indique-t-elle.

La Maison-Blanche se veut déjà rassurante. Selon Washington, il n’y a « pas de signe » que l’interruption des vols soit liée à une cyberattaque « pour le moment », a indiqué la Maison-Blanche. « Le président a été tenu informé par le ministre des Transports de la panne touchant les systèmes de la FAA. Il n’y a pas de signe montrant une cyberattaque pour le moment, mais le président a demandé au ministère des Transports de conduire une pleine enquête sur les causes », a écrit sur Twitter la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre.









Par ailleurs, la FAA a annoncé être en train de rétablir la panne. « La FAA continue de travailler à la restauration complète de son système d’information aux missions aériennes à la suite d’une panne », a affirmé l’agence dans un communiqué, dans lequel elle a ajouté : « Bien que certaines fonctions commencent à revenir en ligne, les opérations du système aérien national restent limitées. »

Au moins 3.578 vols retardés

Plusieurs aéroports d’Amérique du Nord (Ottawa, Baltimore, Austin) ont averti que des retards étaient à prévoir et demandé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Il y avait au moins 3.578 vols retardés aux Etats-Unis à 8 heures sur la côte est du pays, selon le site de suivi des vols Flight Aware. Le nombre de retards étant liés à la panne n’était pas clair.

Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, a déclaré sur Twitter qu’il était « en contact avec la FAA » concernant « cette panne affectant un système clé pour fournir des informations de sécurité aux pilotes ». « La FAA s’efforce de résoudre ce problème rapidement et en toute sécurité afin que le trafic aérien puisse reprendre ses opérations normales, et continuera à fournir des mises à jour », a ajouté le ministre.