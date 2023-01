Les Etats-Unis sont à nouveau touchés par une fusillade dans une école, perpétrée cette fois-ci par un petit garçon de six ans. Les autorités américaines ont loué lundi l’héroïsme d’une maîtresse d’école blessée par balle par un enfant, expliquant qu’elle a « sauvé des vies » en évacuant tous les enfants de la classe avant de recevoir des soins. Abigail Zwerner, 25 ans, « a sauvé des vies vendredi », a souligné au cours d’une conférence de presse Steve Drew, le chef de la police de Newport News, en Virginie (est), où le drame s’est produit dans une classe de CP de la Richneck Elementary School.

Après une discussion avec son enseignante dont les détails n’ont pas été divulgués, un garçon de 6 ans a brandi un pistolet Taurus de calibre 9 mm. Abigail Zwerner a tendu le bras dans un geste défensif, et l’enfant a tiré une balle qui a perforé la main de la jeune femme avant de pénétrer dans sa poitrine. Toujours hospitalisée lundi, elle se trouvait dans un état stable, a précisé Steve Drew. « Elle s’est assurée que tous les enfants aient quitté la classe et elle a été la dernière à quitter la pièce », a-t-il souligné. « Je pense qu’elle a sauvé des vies, parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé si ces enfants étaient restés dans la pièce. »

La garde de l’enfant a été retirée aux parents

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées, quelques minutes plus tard, une employée de l’école qui n’a pas été identifiée tentait de maîtriser l’enfant, qui l’a frappée plusieurs fois avant d’être emmené dans une voiture de police. Entre 16 et 20 enfants se trouvaient dans la pièce au moment du drame et aucune autre personne que l’institutrice n’a été blessée. Les autorités locales ont décidé de retirer temporairement la garde de l’enfant à ses parents et de le faire admettre dans un centre médical où il se trouvait toujours lundi, selon le chef de la police. L’arme avait été achetée légalement par sa mère.

Ce n’est pas la première fois que la petite ville de Newport News, proche de la grande base navale de Norfolk, est le théâtre d’une fusillade dans un établissement scolaire. En septembre 2021, deux adolescents de 17 ans avaient été blessés par balle par un autre élève dans un lycée de la ville. Les fusillades, notamment dans des établissements scolaires, sont un fléau aux Etats-Unis. En mai, un adolescent a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d’Uvalde, au Texas. Plus de 44.000 décès par arme à feu ont été enregistrés aux Etats-Unis l’an dernier, dont la moitié par suicide et l’autre moitié concernant des meurtres, des accidents ou des cas d’autodéfense, selon le site Gun Violence Archive.