Personne n’est épargné par la répression du régime iranien. La fille de l’ex-président iranien Akbar Hachémi Rafsandjani, détenue à Téhéran depuis fin septembre, a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement, a annoncé lundi à l’AFP son avocate.

Ex-députée et militante des droits des femmes, Faezeh Hachémi Rafsandjani a été arrêtée le 27 septembre et incarcérée à la prison d’Evine pour avoir incité des habitants à manifester lors du mouvement de contestation déclenché dans le pays. Agée de 60 ans, Faezeh Hachémi a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le passé. Fin 2012, elle avait été arrêtée et condamnée à six mois de prison pour « propagande » contre la République islamique.

Accusée de propagande

La justice a accusé Faezeh Hachémi de « collusion contre la sécurité du pays, propagande contre le système de la République islamique et perturbation de l’ordre en participant à des rassemblements illégaux », a précisé Me Neda Shams. « La décision, qui n’est pas définitive, m’a été communiquée mercredi et nous la contesterons dans le délai légal », a ajouté l’avocate.









En octobre, le porte-parole du pouvoir judiciaire Massoud Setayechi avait annoncé que la militante avait déjà été condamnée en mars « à 15 mois de prison et à deux ans de peine supplémentaire incluant l’interdiction d’activités sur Internet ». Akbar Hachémi Rafsandjani, président entre 1989 et 1997, était un modéré qui préconisait l’amélioration des liens avec l’Occident.