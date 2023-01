Tout le peuple iranien ne semble pas décidé à manifester contre ses élites au pouvoir. Plusieurs dizaines d’Iraniens se sont rassemblés dimanche devant l’ambassade de France à Téhéran où ils ont brûlé des drapeaux français pour protester contre les caricatures du guide suprême de la République islamique publiées dans le journal satirique français Charlie Hebdo.

Réunis dans le centre de Téhéran, les manifestants, pour la plupart des élèves de séminaires chiites et des femmes en tchador, tenaient des drapeaux iraniens, des portraits de Khamenei et des pancartes dénonçant le journal satirique. « Oh la France, abandonne ton hostilité ! », et « Honte à la France », ont scandé les manifestants qui ont brûlé des drapeaux français.

Charlie Hebdo a publié mercredi une série des dessins mettant en scène la plus haute personnalité religieuse et politique de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. L’Iran a dénoncé les caricatures « insultantes et indécentes » parues dans une édition spéciale à l’occasion de l’anniversaire de l’attentat meurtrier de 2015 contre les locaux de Charlie Hebdo à Paris.

L’IFRI à nouveau fermé

Les autorités iraniennes avaient averti la France qu’elles prendraient des mesures en représailles. Téhéran a ainsi annoncé la fermeture de l’Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), le plus ancien et le plus important centre de recherche française dans le pays, affilié au ministère français des Affaires étrangères. L’IFRI, situé au centre de la capitale iranienne, avait été fermé durant de longues années. Il avait rouvert sous la présidence du modéré Hassan Rouhani (2013-2021) comme un signe du réchauffement des relations bilatérales.









Dimanche, devant l’ambassade de France, Karim Heydarpour, élève d’un séminaire âgé de 17 ans, a déclaré avoir participé au rassemblement pour « soutenir la Révolution et le guide suprême ». « Nous devons donner (aux opposants à la République islamique) une réponse pour qu’ils ne pensent pas que nous ne soutenons pas notre Révolution », a-t-il dit. Un rassemblement similaire a eu lieu auparavant à Qom, ville sainte chiite située à près de 150 km au sud de Téhéran, selon des images de la télévision d’État.

Charlie Hebdo avait déclaré avoir publié ces caricatures pour soutenir le peuple iranien lors des protestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche que la liberté d’expression ne devait pas être utilisée comme prétexte pour « insulter » des personnalités religieuses. Il a appelé Paris à « respecter les principes fondamentaux des relations internationales », et à ne pas interférer dans les affaires internes de l’Iran.