Nouvel épisode dans le bras de fer diplomatique entre Stockholm et Ankara sur l’entrée de la Suède dans l’Otan. « La Turquie confirme aussi bien que nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions, mais elle dit aussi qu’elle veut des choses que nous ne pouvons et ne voulons pas lui donner », a dénoncé le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, évoquant le processus d’adhésion de son pays à l’Alliance atlantique lors d’une conférence sur la défense et la sécurité en présence du secrétaire-général de l’Otan, Jens Stoltenberg.

« Nous sommes convaincus que la Turquie va prendre une décision, nous ne savons juste pas quand », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « La décision est dans le camp de la Turquie ». Fin décembre, Ankara avait relevé des « mesures positives » prises par Stockholm, mais réclamait « d’autres pas importants » pour lever ses objections à l’entrée de la Suède dans l’Otan, avait alors indiqué le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Ces déclarations intervenaient quelques jours après le refus de la Cour Suprême suédoise d’extrader le journaliste Bülent Kenes, réclamé par le président turc Recep Tayyip Erdogan.









Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait effectué l’un de ses tout premiers déplacements internationaux à Ankara, début novembre, pour tenter de lever le véto turc. Seuls les parlements turc et hongrois n’ont pas ratifié l’entrée de la Suède, ainsi que de la Finlande, dans l’Otan. En marge de la conférence de dimanche, le chef de la diplomatie finlandaise a réaffirmé que son pays entrerait en même temps que son voisin dans l’Alliance Atlantique. « La Finlande n’est pas si pressée de rentrer dans l’Otan qu’on ne peut pas attendre que la Suède obtienne le feu vert », a dit Pekka Haavisto à la presse.