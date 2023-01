De nouvelles arrestations ont eu lieu au Kenya dans l’enquête sur le meurtre d’un militant des droits des personnes LGBTQ, qui a suscité un tollé national et des condamnations internationales, ont indiqué dimanche des médias locaux. Le corps d’Edwin Chiloba, un designer et mannequin âgé de 25 ans, avait été retrouvé mercredi dans une malle sur le bas-côté de la route dans la vallée du Rift (ouest). Selon une source policière ayant requis l’anonymat, la victime a été « étranglée » après avoir été « torturée ».

Vendredi, la police a annoncé avoir arrêté un photographe indépendant qui aurait été un ami de longue date de la victime. Samedi, trois autres suspects ont été interpellés pour leur rôle présumé après la mort du jeune designer, selon des médias locaux citant des responsables de la police. Son corps avait été découvert à environ 40 km de la ville d’Eldoret, dans une malle en métal, sur le bas-côté de la route. La malle aurait été jetée d’une voiture. Selon le quotidien The Star, une autopsie doit avoir lieu lundi avant les obsèques quelques jours plus tard.

Une société majoritairement chrétienne et conservatrice

Au Kenya, les personnes LGBTQ sont confrontées à la précarité et aux discriminations dans une société majoritairement chrétienne et conservatrice où l’homosexualité est taboue, comme dans de nombreux pays d’Afrique. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont punies par la loi, avec des peines pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement. Le meurtre du jeune militant LGBTQ a suscité de vives condamnations internationales. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits humains Volker Türk s’est ainsi déclaré samedi « secoué », en exprimant sa « profonde tristesse ». Il a témoigné de sa « solidarité envers les activistes LGBTQI + à travers le monde » et souligné « l’urgente nécessité de redoubler d’efforts pour leur protection ».

Le commissaire de l’Union africaine (UA) en charge des droits de l’homme Solomon Ayele Dersso a également condamné ce meurtre, « un résultat de la haine », appelant Nairobi à mener une « enquête transparente, approfondie et rapide » afin de juger les responsables. Il a également appelé le Kenya comme les autres membres de l’UA à prendre des mesures pour s’assurer que « tous les membres vulnérables de la société, notamment ceux qui sont perçus comme étant différents des autres, y compris en raison de leur identité sexuelle ou de genre, puissent mener une vie sans la menace d’attaques violentes ».

Le Forum féministe LGBTQ, dans l’ouest du Kenya où vivait Edwin Chiloba, a souligné que le designer avait utilisé « la mode pour déconstruire le genre et promouvoir les droits de la communauté marginalisée ». « Nous voulons savoir, en tant que communauté, ce qui est arrivé à Edwin, pourquoi il a été assassiné et qui a déposé son corps sur les lieux », a indiqué la directrice des programmes du groupe, Becky Mududa. En avril, un autre militant LGBTQ avait déjà été retrouvé assassiné au Kenya.